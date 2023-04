Le pianiste de jazz américain Ahmad Jamal est décédé à l'âge de 92 ans

Le New Yorker, dans un article publié l'an dernier à l'occasion de la sortie de plusieurs enregistrements inédits, a déclaré que, dans les années 1950, "son concept musical était l'une des grandes innovations de l'époque, même si son originalité dépouillée et audacieuse a échappé à de nombreux auditeurs". L'album "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", sorti en 1958, a marqué le début de son succès. La musique a été choisie par un fan de longue date, Clint Eastwood pour son film "The Bridges Of Madison County".