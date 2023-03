Le pianiste Brad Mehldau revisite les Beatles

"Le pianiste de jazz le plus influent de ces vingt dernières années" (The New York Times) nous revient en solo pour une recherche d’épure et de simplicité dans son territoire le plus familier, l’improvisation. Brad Mehldau sera également en concert à Bozar (Bruxelles) le 24 mars prochain avec le Belgian National Orchestra.

L’album "Your Mother Should Know : Brad Mehldau Plays The Beatles" vient de sortir et cet album solo live présente les interprétations du pianiste et compositeur de neuf chansons de John Lennon et Paul McCartney et d’une de George Harrison. Bien que d’autres chansons des Beatles soient depuis longtemps des incontournables des spectacles en solo et en trio de Mehldau, il n’avait jamais enregistré ces morceaux auparavant. L’album se termine par un classique de David Bowie qui établit un lien entre les Beatles et les auteurs-compositeurs pop qui ont suivi. L’album a été enregistré en septembre 2020 à la Philharmonie de Paris.