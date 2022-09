Le pianiste Aurèle Marthan rend hommage à Guéthary, son village natal situé sur la côte basque

Guéthary ? Non pas le chanteur (Georges, qui était grec et non basque et dont le pseudonyme s’écrivait sans "h"), mais le village de la côte basque. Enfant du pays, le pianiste Aurèle Marthan, qui y a créé un petit festival, rend hommage au lieu et à la région avec un programme éminemment original qui commence avec Philip Glass et se termine avec une transcription du groupe rock français La Femme (basé à Biarritz). Et qui, accrochez-vous, passe entretemps par un compositeur français contemporain (David Chalmin, qui signe une jolie pièce intitulée justement Guéthary), par Ravel (le concerto en sol, dans un joli arrangement pour piano et petit ensemble – dont un accordéon), Saint-Saëns (l’Aquarium du Carnaval des Animaux), Stravinsky (qui fut aussi séduit par la région), François Couperin (La Basque évidemment !), quelques compositeurs espagnols (Albeniz, Donosta, Iglesias – Alberto, pas Julio, quand même – ou Sarasate), deux compositeurs de musique de film (Richter et Amar) et même Les Sauvages de Rameau.

Pourquoi Les Sauvages ? Parce que, explique joliment Marthan, ils lui font penser aux surfeurs des célèbres vagues du Pays basque, comme d’ailleurs à la Californie. Et, du coup, le pianiste français propose également une transcription de Hotel California des Eagles.

Enuméré ainsi, cet enchaînement en forme d’inventaire à la Prévert pourrait sembler incohérent, voire pédant. Il n’en est rien : les morceaux s’enchaînent presque sans silences entre eux, c’est joué avec une expressivité pudique et raffinée, et le voyage se révèle des plus agréables. Comme un voilier qui avancerait doucement sur une mer d’huile…

Tant pis pour les surfeurs.

CD Alpha/Outhere