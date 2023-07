Le physique de Rafa, la magie de Federer : ce qu’Alcaraz a pris dans le jeu du Big Three

"On a beaucoup parlé de son jeu composé d’éléments de Roger, Rafa et moi-même. Je crois qu’il a pris le meilleur de ces trois mondes". Jamais Novak Djokovic n’aura été aussi laudatif à l’issue d’une défaite. Ses louanges, elles étaient destinées à Carlos Alcaraz, vainqueur quelques minutes plus tôt d’un combat de 4h42 en final du tournoi de Wimbledon. Cette révérence remarquée du Serbe fera date, qu’il s’agisse ou non d’une passation de pouvoir immédiate entre la vieille génération et la nouvelle, incarnée par cet énergumène de 20 ans à peine. Mais alors, quels sont les traits empruntés à Carlitos aux membres du Big Three ?