Le photovoltaïque séduit encore les Bruxellois

L’augmentation des prix de l’énergie pousse de plus en plus de monde à installer des panneaux photovoltaïques pour tenter de réduire la facture. C’est le cas de Giuseppe Porcaro qui vient de faire installer des panneaux sur le toit d’un appartement qu’il a récemment acquis dans le centre de Bruxelles. "Ils sont venus les poser il y a quelques jours" confie-t-il. "Je l’ai fait par souci écologique avant tout mais il est évident qu’on s’y retrouve économiquement aussi même si à l’heure actuelle, il est encore difficile d’estimer le gain réel à plus long terme".

Le coefficient multiplicateur augmenté

Dernièrement, le prix des installations photovoltaïques a lui aussi augmenté à cause notamment du coût des matières qui servent à les produire. Pour ne pas décourager les candidats potentiels, la région bruxelloise a revu à la hausse ce qu’on appelle le coefficient multiplicateur. C’est lui qui détermine ce que vous pourrez retoucher grâce à vos certificats verts et donc rentabiliser aussi votre investissement. "Ce coefficient est calculé chaque année" explique Jonathan de Lathouwer, expert énergies renouvelables pour le régulateur bruxellois de l’énergie (BRUGEL), "Il est revu chaque année pour garantir aux propriétaires de panneaux, un temps de retour sur investissement de 7 ans. On a vu que le coût des installations photovoltaïques avait augmenté et par conséquent, ce coefficient a été augmenté". Notez que le temps d’octroi des certificats verts, lui, ne change pas pour les propriétaires de panneaux. Il est toujours de 10 ans.

2020, une année assez exceptionnelle



Ces dernières années, les Bruxellois se sont laissés séduire par le photovoltaïque, surtout en 2020. "C’est une année assez exceptionnelle", confie Jonathan de Lathouwer. "On est passé de 6.900 installations photovoltaïques en 2019 à 10.700 en 2020. Soit une augmentation de 50 pourcents. Pour 2021, c’est encore prématuré pour tirer des conclusions même si on observe que le rythme de croissance de l’année 2020 n’a pas été observé". Il faudra suivre la tendance de près ces prochains mois, car avec l’augmentation des prix de l’énergie, la donne pourrait encore changer. "On observe généralement que lorsque le prix de l’électricité augmente et bien l’intérêt pour les installations photovoltaïques augmente aussi".