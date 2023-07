Le photographe d'une des motos qui ont ralenti Pogacar navré : "C'était casser l'effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes"

Le superbe duel que se sont livrés Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur le Col de Joux Plane a été perturbé par des motos qui précédaient le groupe de tête samedi lors de la 14e étape. Bloqué par une moto de France Télévisions et une moto qui transportait un photographe, Tadej Pogacar n'a donc pas pu placer son attaque au moment espéré. Bernard Papon, le photographe présent sur une des deux motos en est navré.

"Quand je vois que Pogacar démarre, je le dis à mon pilote, qui me répond qu'il ne peut tout simplement pas décrocher. Et quand il arrive sur nous, on se retrouve dans une situation délicate", explique Bernard Papon au quotidien français L'Equipe dont il est photographe.

Samedi, il avait été désigné comme seul photographe présent à l'avant de la course (avec la mission de servir aussi les autres photographes) en raison de la forte présence de public dans le Col. Cette densité de personnes explique d'ailleurs l'incident dont il a été protagoniste. "Le public est tellement dense qu'il y a un choix à faire dans l'instant : casser l'effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes. Je ne vais pas défendre l'indéfendable : on ne doit pas se retrouver dans ce genre de situation" poursuit Papon. "J'aurais dû demander à mon pilote de prendre du champ plus vite et plus tôt. La prochaine fois j'accélère et je ne prends pas la photo, tant pis. Tout est prévu du point de vue règlement pour cette situation. On a commis une erreur et j'en suis profondément navré pour Tadej Pogacar et pour le spectacle. "

Samedi soir, le jury des commissaires a exclu pour la 15e étape dimanche la moto du photographe et la moto TV de France Telévisions, sanctionnées en plus d'une amende de 500 francs suisses.