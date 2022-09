Le photographe belge Stephan Vanfleteren exposé le 12 octobre chez Sotheby’s

Connu du grand public pour ses portraits en noir et blanc, Stephan Vanfleteren porte depuis vingt ans un regard particulier sur les effets liés au passage du temps et la disparition des choses, dans un style d’images épurées et brutes.

C’est dans les années 90 qu’il débute comme photojournaliste pour le journal De Morgen, où il suit les gros faits d’actualité, dont la guerre du Kosovo, le génocide rwandais, la mort du roi Baudouin et l’affaire Dutroux. Il exposera ses photos dans les musées du monde entier publiera au sein d’autres publications, comme Le Monde, le New-York Times, De Volkskrant aux Pays-Bas et Die Zeit en Allemagne.