Le PhotoBrussels Festival revient pour un mois dans la capitale

La septième édition du PhotoBrussels Festival rassemblera, du 26 janvier au 26 février, 35 expositions de photographies dans la capitale. Le programme et les participants ont été présentés jeudi à la galerie Hangar.

Pour un mois, Bruxelles devient un centre névralgique de la photographie, avec plus de 200 artistes exposés dans plus de 30 lieux. L'objectif est de promouvoir l'échange d'idées entre amateurs et professionnels à travers des rencontres, des conférences, des ateliers et des visites guidées. Certaines expositions, comme Mirror of Self au Hangar, combinent le travail de plusieurs artistes.

Dans cette présentation collective, 23 artistes s'interrogent et se confrontent à eux-mêmes. Le festival propose un mélange de lieux parmi lesquels de grandes institutions culturelles comme le Wiels, la Fondation A ou le Musée juif de Belgique et de plus petites galeries comme l'Atelier Contraste, Inside-out ou Stieglitz 19. Toutes les informations sur les lieux participants, leurs expositions et leurs événements sont disponibles sur le site internet de l'événement.