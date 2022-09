Le phishing, comment éviter de donner suite

Le phishing reste l’outil favori des escrocs et des pirates informatiques. Et ces dernières semaines, on a reçu beaucoup de messages dans lesquels des auditeurs demandent comment éviter de donner suite.

Mon premier conseil sera évidemment de vérifier qui est l’expéditeur du mail reçu. Les auteurs peuvent usurper l’identité de quelqu’un et se créer une adresse à ce nom. Si ce nom est dans votre liste de contact, vous appelez directement la personne concernée. Si ce n’est pas le cas, mais vous pouvez également introduire le nom et l’adresse mail dans votre moteur de recherche. Vous pourrez ainsi vous documenter à son sujet et également découvrir si d’autres personnes les ont déjà évoqués.

Veillez également à être attentif à la mention au début de ce mail.

Si vous avez un " Cher client ", " Cher ami " ou encore " Monsieur, Madame ", vous n’êtes pas la seule personne à le recevoir. Les auteurs l’ont certainement envoyé à des centaines de destinataires. Et dans le contenu de ce mail, ils vont insister sur l’urgence de manière à vous faire réagir. Par exemple, en vous précisant que, si vous ne donnez pas suite, votre compte sera bloqué. Ils peuvent alors vous demander de mettre à jour vos informations personnelles ou financières. Ils peuvent également vous demander de changer votre mot de passe.

Le mail reçu peut également contenir un lien. Si vous le cliquez, vous êtes souvent redirigés vers un faux site.