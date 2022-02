Le philosophe Michel Eltchaninoff sur la guerre en Ukraine : "Poutine est parti dans les étoiles"

"Le cosmisme", doctrine méconnue, a été mis en avant dans "Matin Première" ce lundi. Un éclairage supplémentaire sur la psychologie propre au "Maître du Kremlin", présenté par Michel Eltchaninoff, docteur en philosophie, spécialiste de la philosophie russe et rédacteur en chef à "Philosophie magazine", qui était interviewé par Pascal Claude.

Né à la fin du XIXe siècle, le "cosmisme" est un mélange de recherche scientifique, de métaphysique et de mysticisme. Mouvement né en Russie, ayant pour objectif notamment de tuer la mort ou encore de coloniser l’espace, il influencerait Poutine. Le président russe citerait des "cosmistes" (des philosophes ou des écrivains, comme Dostoïevski par exemple). Ou encore Constantin Tsiolkovski, théoricien de l’exploration spatiale qui croyait déjà dur comme fer aux fusées dans les années 20. Poutine le cite, a baptisé une ville à son nom. L’homme est aussi cité par Elon Musk, le milliardaire américain et patron de Tesla. Michel Eltchaninoff constate donc que ce courant "bizarre, occulte" du "cosmisme" inspire donc pour le moment un "chef d’Etat nationaliste comme Poutine, qui est parti dans la lune dans sa tête si on peut dire, et un milliardaire transhumaniste comme Elon Musk".

La Russie doit être plus qu’un pays, elle doit être une idée

Le philosophe, qui a sorti dernièrement le livre "Lénine a marché sur la Lune" et "Dans la tête de Vladimir Poutine", en 2015 explique donc que dans une partie culture russe, l’idée d’un "messianisme" est présente. Le fait que la Russie doit être "plus qu’un pays, elle doit être une idée". Une idée "grandiose de l’Homme. Poutine dit "nous allons coloniser l’espace, pour le bien de l’Humanité". Il y a cette idée que la Russie doit apporter quelque chose au monde, des valeurs morales, chrétiennes…" Idée paradoxale au moment où pour imposer ces idées, il fait la guerre et "tue des Ukrainiens qui, comme Poutine le dit lui-même, sont très proches des Russes".