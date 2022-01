Le philantourisme ou la volonté de voyager "engagé"

Dans la même veine, on parle aussi de "regenerative tourism" ou "tourisme régénératif", qui consiste à visiter un endroit tout en essayant de le laisser dans un meilleur état que celui où on l'a trouvé.

"Cela signifie reconnaître qu'il est possible d'aller au-delà de l'atténuation des impacts négatifs et de générer des avantages sociaux et environnementaux positifs pour les personnes et les lieux lors de l'élaboration d'actions touristiques", décrit l'application Babbel.

Nettoyer un site naturel de ses déchets (plages, parcs...), privilégier les rencontres avec les locaux ou encore opter pour un logement écoresponsable s'inscrivent dans ces démarches de tourisme régénératif. Les villes agissent aussi pour promouvoir ce type de tourisme.

Barcelone et Amsterdam ont par exemple mis en place une réduction des hébergements touristiques (notamment ceux proposés sur la célèbre plateforme Airbnb), dans le but de limiter le tourisme de masse.