Le phénomène Victor Boniface : voir Leverkusen… et puis partir

Puissant, rapide, technique et très travailleur, Boniface abuse parfois d’actions personnelles… surtout quand l’affiche (notamment européenne) lui offre une vitrine internationale – le désir de se montrer et l’ambition, toujours. Énième représentant de la filière nigériane arrivée en Europe via la Scandinavie (voir Paul Onuachu et Gift Orban), Boniface revient de loin : il a failli stopper le foot après deux fractures du genou... qui lui ont notamment coûté un transfert au Club Bruges.

" Il était depuis longtemps dans le radar de notre cellule recrutement qui travaille, comme vous le savez, sur les datas " explique le Directeur Général jaune et bleu Philippe Bormans. " Il avait exactement le profil qu’on recherchait et c'est pour cela qu’on a cassé notre tirelire pour lui. Je ne cache pas qu’il y a beaucoup d’intérêt pour lui… et pour d’autres de nos joueurs ! C’est normal : c’est le foot… et c‘est notre business plan de bien revendre. On verra bien cet été… car on a encore du travail avec lui, et lui a encore du travail avec nous (clin d’œil). Le garçon sait ce qu’il veut, et c’est un euphémisme : il a beaucoup grandi chez nous, il a montré sa valeur et il va encore progresser… "