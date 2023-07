Le phénomène Aphex Twin raconté par la scène musicale belge

J’ai découvert Aphex quand j’avais 15-16 ans. Un pote m’avait montré les clips de Come To Daddy et Rubber Johnny. C’était extrêmement glauque et je me suis dit que ce n’était pas pour moi, sauf si un jour j’aime Satan (rires). Plus tard, j’ai entendu quelques morceaux de Selected Ambient Works 85-92 et je me suis rendu compte que c’était le même mec. Je suis ensuite tombé sur Avril 14th, un morceau au piano sur l’album Drukqs. Je me suis rendu compte que ce type faisait plein de choses différentes. Et le choc, le moment où je me suis fait complètement harponner dans son univers, c’était avec l’album Computer Controlled Acoustic Instruments Pt. 2, qui est conçu comme une suite de breaks. Pour celui-ci, il a d’ailleurs été aidé d’un belge, Godfried-Willem Raes, qui a créé un robot spécialement pour lui. Quand on a créé Echt !, la musique d’Aphex nous a largement influencés. Elle fait partie des points d’accroche entre nous. On a commencé en relevant quelques morceaux à lui au tout début du groupe. Vu qu’il n’y a pas de partitions, je me suis mis à retranscrire ses morceaux pour pouvoir les jouer. Je me suis vite aperçu que ça sonnait super bien au piano. Il fait toujours en sorte que ça se renouvelle d’une façon intelligente, c’est toujours fin, avec des rythmes très précis et des lignes qui se superposent avec une mélodie assez enfantine au-dessus qui rassemble tout. Il a une patte vraiment forte et extrêmement reconnaissable. Je savais exactement ce que j’avais envie de faire et c’est devenu assez évident et naturel de reprendre sa musique. Ça a donné mon album APHEXionS en 2021 et là je viens d’enregistrer le second album qui sortira en février 2023, avant un concert à l’AB le 6 mars.