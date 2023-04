Le phénix Renaud Emond renaît : "J’ai pensé à un moment que c’était la fin de ma carrière"

Ronny Deila doit se frotter les mains. Il dispose d’une arme de plus pour la fin de la saison avec Emond. "On a une très bonne relation. J’ai le sentiment qu’il m’apprécie et il était content que je revienne. Il m’a laissé aussi le temps de revenir, de ne plus avoir de douleur et d’avoir un peu de temps de jeu. Il sentait que ça allait de mieux en mieux à l’entraînement et à moi de répondre présent comme c’est le cas aujourd’hui", rajoute le buteur.

Cette victoire entérine définitivement la qualification du Standard pour les Europe play-offs. Mais le Standard peut toujours rêver des Champion’s play-offs. Il faudra cependant que Bruges et Gand perdent des plumes.

"Avec une bonne surprise, on ne sait jamais, on verra ce qui se passera. Comme tout le monde le sent un peu, à domicile, on commence à être costaud. On a battu tous les gros chez nous. On est sur une bonne dynamique, à nous de continuer et à nous d’être prêt. Je serai là et je les attends avec impatience. Et dans la dynamique actuelle, on peut battre tout le monde. Je pense que même si on était en PO1, on ferait peur aux équipes de PO1. À nous de faire le boulot, prendre le plus de points. On sait que tout peut se passer avec le Standard. Je pense que tout le monde veut l’Europe et on a les armes pour y aller", conclut Renaud Emond.