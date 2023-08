Le Phénix, animal mythique renaissant de ses cendres

Le phénix est souvent associé au soleil et est considéré comme un oiseau céleste. Il est représenté dans de nombreuses œuvres d'art, tant anciennes que modernes, et continue d'inspirer l'imagination des gens. La symbolique du phénix est souvent utilisée pour représenter la renaissance et l'espoir, ainsi que la capacité de surmonter les difficultés et les épreuves de la vie.