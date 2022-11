Le Phare : au cœur de l’histoire humaine et de la céramique à Andenne

Situé au cœur d’Andenne (Belgique), Le Phare se veut un lieu unique rassemblant, dans une architecture remarquable, la Bibliothèque, l’Office du Tourisme et l’Espace Muséal d’Andenne (EMA). Parcourez plusieurs millénaires d’histoire humaine à travers une scénographie moderne, ludique et interactive adaptée tant aux enfants qu’aux plus grands ! La Terrasse, au cinquième étage, offre une vue panoramique sur l’Ecoquartier d’Andenne et les paysages de la Cité mosane.