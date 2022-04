Le phallus fait-il l’homme ? Le musée de l’Université de Gand répond à cette question obsessionnelle

Et les artistes dans tout ça ?

Dans sa communication, le GUM fait du name dropping : David Hockney, Man Ray, Jean Tinguely, Berlinde De Bruyckere et 6 autres artistes moins connus du grand public. Effectivement, l’association des arts et des sciences est dans l’air du temps. Et c’est tant mieux. Si la présence de certaines oeuvres est anecdotique (Hockney), les plus contemporaines apportent une réflexion sur les genres et la symbolique sexuelle ou tout simplement apportent un regard singulier: les "fungi/genetalia" de Sofie Muller, série de champignons phalliques grandeur nature en époxy ou l'idée fixe de l’artiste Vajinsky qui traque les formes vulvaires dans la nature et les objets. Les sculptures organiques en résine de Maria Fernando Cardoso replacent l’humain (l’Homme) à sa juste mesure: en collaboration avec des scientifiques, elle a modélisé et amplifié à taille humaine les organes génitaux des faucheurs de Tasmanie, un arachnide. L’artiste remet en question l’idée de l’être humain comme mesure de toutes choses.