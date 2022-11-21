Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Український народ отримав «Премію за політичну мужність» | Le peuple ukrainien reçoit le "Prix du courage politique"

Flag of Ukraine painted on a concrete wall with ukrainian civilians and a russian soldiers shadows. Russian military aggression

© © Tous droits réservés

il y a 47 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Асоціація "В Плюс" у п’ятницю символічно вручила нагороду українського народу за політичну мужність. Церемонія відбулася в Брюсселі, в Палаті представників.

Переможців цієї премії щороку обирає керівництво B Plus, яке представляє себе як плюралістичний рух, який виступає за "сучасну, федеративну та об’єднану Бельгію".Премія, яка присуджується з 2006 року, зазвичай присуджується бельгійським діячам, які відзначилися їх ставлення або помірковані позиції щодо питань, що впливають на відносини між мовними спільнотами країни.

Але поточний геополітичний контекст, позначений російським вторгненням в Україну, спонукав асоціацію висловити свою підтримку українському народу. "На Україну нападають, тому що вона хоче бути європейською. Тому що вона хоче бути демократичною. Тому що вона хоче обирати власний шлях. Тому що вона хоче жити своєю ідентичністю. У повній свободі та незалежності. І в той же час в зв’язку з Європою", – зазначає "Б Плюс", вказуючи на надзвичайно високі втрати, які сплатило українське населення з початку війни.

"Тому війна Росії проти України є також війною проти цінностей, які ми всі відстоюємо. І коли українці захищаються, вони борються не лише за виживання власної країни, а й за збереження наших спільних цінностей."

Loading...

L'association B Plus a décerné vendredi son prix du courage politique au peuple ukrainien, de manière symbolique. La cérémonie a eu lieu à Bruxelles à la Chambre des représentants.

Les lauréats du prix sont toujours choisis par la direction de B Plus, se présentant comme un mouvement pluraliste plaidant pour une " Belgique moderne, fédérale et solidaire". Décerné depuis 2006, le prix est habituellement remis à des personnalités belges qui se sont distinguées par leurs attitudes ou leurs positions modérées sur des questions touchant aux relations entre les communautés linguistiques en Belgique.   

Mais, le contexte géopolitique actuel, marqué par l'invasion russe de l'Ukraine en février, a donc poussé l'association à témoigner son soutien au peuple ukrainien. "L'Ukraine est attaquée parce qu'elle veut être européenne. Parce qu'elle veut être démocratique. Parce qu'elle veut choisir sa propre voie. Parce qu'elle veut vivre sa propre identité. En toute liberté et indépendance. Et en même temps en connexion avec l'Europe", a déclaré B Plus, soulignant le tribut extrêmement élevé payé par la population ukrainienne depuis le début de la guerre.   

"La guerre de la Russie contre l'Ukraine est donc aussi une guerre contre les valeurs que nous défendons tous. Et lorsque les Ukrainiens se défendent, ils se battent non seulement pour la survie de leur propre pays, mais aussi pour le maintien de nos valeurs communes."  

Articles recommandés pour vous