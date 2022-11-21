Український народ отримав «Премію за політичну мужність» | Le peuple ukrainien reçoit le "Prix du courage politique"

Асоціація "В Плюс" у п’ятницю символічно вручила нагороду українського народу за політичну мужність. Церемонія відбулася в Брюсселі, в Палаті представників.

Переможців цієї премії щороку обирає керівництво B Plus, яке представляє себе як плюралістичний рух, який виступає за "сучасну, федеративну та об’єднану Бельгію".Премія, яка присуджується з 2006 року, зазвичай присуджується бельгійським діячам, які відзначилися їх ставлення або помірковані позиції щодо питань, що впливають на відносини між мовними спільнотами країни.

Але поточний геополітичний контекст, позначений російським вторгненням в Україну, спонукав асоціацію висловити свою підтримку українському народу. "На Україну нападають, тому що вона хоче бути європейською. Тому що вона хоче бути демократичною. Тому що вона хоче обирати власний шлях. Тому що вона хоче жити своєю ідентичністю. У повній свободі та незалежності. І в той же час в зв’язку з Європою", – зазначає "Б Плюс", вказуючи на надзвичайно високі втрати, які сплатило українське населення з початку війни.

"Тому війна Росії проти України є також війною проти цінностей, які ми всі відстоюємо. І коли українці захищаються, вони борються не лише за виживання власної країни, а й за збереження наших спільних цінностей."