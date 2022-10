Українці отримали престижну премію Сахарова | Le peuple ukrainien reçoit le prestigieux prix Sakharov

Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov au peuple ukrainien, signe de soutien face à l'invasion russe de l'Ukraine depuis le 24 février.

"Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cèdera pas, et nous non plus", déclaration de la présidente du Parlement, Roberta Metsola, mercredi depuis Strasbourg, en France.

Face aux autres finalistes en lice (le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et la Commission pour la Vérité en Colombie), la candidature du peuple ukrainien a fait consensus parmi les groupes politiques du Parlement européen.

Les 50.000 euros de dotation du prix seront distribués à des personnalités de la société civile ukrainienne.

Le président Volodymyr Zelensky a réagi hier soir, saluant son peuple qui se bat pour "la liberté et la démocratie" et soulignant que le soutien de l'UE était "très important pour l'Ukraine".

Le prix Sakharov pour la Liberté de penser, du nom de l'ancien dissident soviétique Andreï Sakharov, est décerné chaque année depuis 1988 à des personnalités ou des organisations qui défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

La cérémonie de remise du prix se déroulera le 14 décembre à Strasbourg.