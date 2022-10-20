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Ukraine - Україна

Українці отримали престижну премію Сахарова | Le peuple ukrainien reçoit le prestigieux prix Sakharov

il y a 44 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Європейський парламент присудив українському народу премію Сахарова на знак підтримки російського вторгнення в Україну з 24 лютого.

"Ця нагорода присвячена українцям, які борються на полі. Тим, хто був змушений тікати. Тим, хто втратив близьких і друзів. Усім, хто чинить опір і бореться за свої переконання. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також", – заявила президент парламенту Роберта Мецола в середу у Страсбурзі, Франція.

Зіткнувшись з іншими фіналістами (засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем і Комісії правди в Колумбії), кандидатура українського народу досягла консенсусу серед політичних груп Європарламенту.

Призові 50 000 євро будуть розподілені між представниками громадянського суспільства України.

Президент Володимир Зеленський відреагував минулої ночі, привітавши свій народ, який бореться за "свободу та демократію", і наголосивши, що підтримка ЄС "дуже важлива для України".

Премія Сахарова за свободу думки, названа на честь колишнього радянського дисидента Андрія Сахарова, присуджується щороку з 1988 року особам або організаціям, які захищають права людини та основні свободи.

Церемонія нагородження відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

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Le Parlement européen a décerné le prix Sakharov au peuple ukrainien, signe de soutien face à l'invasion russe de l'Ukraine depuis le 24 février.

"Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions. Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cèdera pas, et nous non plus", déclaration de la présidente du Parlement, Roberta Metsola, mercredi depuis Strasbourg, en France.

Face aux autres finalistes en lice (le fondateur de WikiLeaks Julian Assange et la Commission pour la Vérité en Colombie), la candidature du peuple ukrainien a fait consensus parmi les groupes politiques du Parlement européen.

Les 50.000 euros de dotation du prix seront distribués à des personnalités de la société civile ukrainienne.

Le président Volodymyr Zelensky a réagi hier soir, saluant son peuple qui se bat pour "la liberté et la démocratie" et soulignant que le soutien de l'UE était "très important pour l'Ukraine".

Le prix Sakharov pour la Liberté de penser, du nom de l'ancien dissident soviétique Andreï Sakharov, est décerné chaque année depuis 1988 à des personnalités ou des organisations qui défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

La cérémonie de remise du prix se déroulera le 14 décembre à Strasbourg.

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