Українці отримали престижну премію Сахарова | Le peuple ukrainien reçoit le prestigieux prix Sakharov

Європейський парламент присудив українському народу премію Сахарова на знак підтримки російського вторгнення в Україну з 24 лютого.

"Ця нагорода присвячена українцям, які борються на полі. Тим, хто був змушений тікати. Тим, хто втратив близьких і друзів. Усім, хто чинить опір і бореться за свої переконання. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також", – заявила президент парламенту Роберта Мецола в середу у Страсбурзі, Франція.

Зіткнувшись з іншими фіналістами (засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем і Комісії правди в Колумбії), кандидатура українського народу досягла консенсусу серед політичних груп Європарламенту.

Призові 50 000 євро будуть розподілені між представниками громадянського суспільства України.

Президент Володимир Зеленський відреагував минулої ночі, привітавши свій народ, який бореться за "свободу та демократію", і наголосивши, що підтримка ЄС "дуже важлива для України".

Премія Сахарова за свободу думки, названа на честь колишнього радянського дисидента Андрія Сахарова, присуджується щороку з 1988 року особам або організаціям, які захищають права людини та основні свободи.

Церемонія нагородження відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.