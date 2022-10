La troisième finaliste est la Commission de la vérité de Colombie, proposée par le groupe La Gauche (gauche radicale). Cette commission est l'un des trois organes qui composent le "Système intégré pour la vérité, la justice, la réparation et la non-répétition" mis en place dans le cadre de l'accord de paix de 2016. Son but est de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme et crimes commis qui ont eu lieu durant plus de 50 ans de guerre civile.