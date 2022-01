Le peuple loup de Tomm Moore, une fable celte, un conte écologique

L’histoire du Peuple loup se déroule au XVIIe siècle, en Irlande. On y découvre Robyn Foodfellow, une petite fille orpheline de mère, dont le père est au service du Lord Protecteur d’une cité médiévale. Et on demande à son père de traquer les loups qui sont nombreux dans la forêt voisine. La petite Robyn veut l’aider, lui prouver qu’elle est, elle aussi, une grande chasseuse et elle quitte la ville même si ça lui a été formellement interdit. Et évidemment, elle va avoir accès à des choses insoupçonnables pour les adultes ; elle va faire la connaissance de Mebh, une petite fille des bois, et grâce à elle, elle va découvrir le secret du peuple loup…

Film d’animation présentant plusieurs degrés de lecture, il rappelle les rapports de force liés au colonialisme, entre Anglais et Irlandais, et il aborde un thème très actuel, qui est celui de l’écologie et en particulier la volonté de contrôler, de dominer la nature.