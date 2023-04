Le petit trottinettiste qui n’a pas peur des grands

On a fait le compte : Lime, Dott, Bird, Bolt, Pony, Voi et Tier : Bruxelles est déjà riche de sept opérateurs de trottinettes. Et là où, dans les rues de Paris, 15.000 de ces engins circulent, à Bruxelles, elles sont 23.000. Autant dire que, à première vue, notre capitale ne piaffait pas d’impatience à l’idée d’en accueillir 1000 de plus. Pourtant, depuis une semaine, un huitième opérateur vient de s’ajouter : Gliize compte bien marquer la différence. Rencontre avec Sami Luka, un de ses fondateurs, au pied de l’atomium.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les créateurs de Gliize ont un profil atypique : Emin Luka est un des directeurs de Brussels Expo (et a été candidat à Koh Lanta cette année). Et son fils, Sami Luka, est pompier professionnel. Outre ces parcours peu habituels dans le monde du business, c’est quoi, la différence avec les autres opérateurs ?

"C’est que nous sommes bruxellois. On est tous les deux nés à Bruxelles, on connaît cette ville comme notre poche. On sait ce que les Bruxellois attendent, où on peut mettre des trottinettes et quels sont les lieux à éviter parce qu’elles gênent. On a une communauté dans cette ville. Une communauté qui peut nous avertir dès qu’il y a un souci."

Autre point grâce auquel Gliize espère faire la différence : la sécurité. En tant que pompier, Sami Luka a vu trop d’usagers faibles non casqués victimes d’accidents. La société envisage donc d’organiser des stages de sensibilisation à la sécurité. Elle est également en discussion pour pouvoir permettre d’offrir à ses usagers des casques gratuits. Même si Sami Luka en est conscient : tant que le port du casque ne sera pas obligatoire, Gliize ne pourra rien imposer à ses clients.

Reste, bien sûr, le point qui fâche : l'énervement croissant des riverains et des piétons face à ces engins abandonnés un peu partout. L'arrivée de ce nouvel opérateur ne va-t-elle pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? "Nous croyons que le marché va se développer, explique Sami Luka. Mais nous sommes conscients que cela va passer par un meilleur encadrement." En clair: seuls ceux qui respecteront les règles de plus en plus strictes survivront. L'ancrage local de sa société lui permettra-t-il de faire la différence dans un marché où les groupes internationaux tentent de s'imposer ? On devrait le savoir dans quelques mois.