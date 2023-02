Le Petit Train du Bonheur à Rebecq recherche des bénévoles pour sa saison touristique

Cette ancienne voie de chemin de fer transportait les voyageurs de Braine-l'Alleud à Braine-le-Comte. Après sa mise hors service, des passionnés du rail vivant à Rebecq ont imaginé ce train touristique qui fait voyager les touristes dans la campagne de Rebecq depuis trente ans. Et la saison se prépare déjà activement et sur place on a besoin de bénévoles. Gisèle Lefébvre "On a besoin d'énormément de monde parce que il y a une billetterie, il faut une comptabilité. Il y a un bar à la gare et au Bloc U. Il faut aussi des gens pour entretenir les bois "

On recherche aussi des conducteurs de trains !