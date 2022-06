Le Petit Poucet festival s’installe pour trois jours dans le quartier du Thier-à-Liège

Dès ce vendredi 24 juin et durant tout le week-end, le quartier du Thier-à- Liège accueille la première édition du Petit Poucet festival.

Un festival de marionnettes et d’objets animés à destination des petits mais aussi d’un public adolescent et adulte. Il est initié par Laurent Steppé. Ce concepteur et manipulateur de marionnettes est fasciné depuis plus de vingt ans par l’univers de la marionnette contemporaine. Un univers méconnu, sujet à bien des stéréotypes. "On pense encore très souvent, à tort, que la marionnette ne s’adresse qu’aux enfants et ici, à Liège, quand on parle de marionnette, on pense d’abord assez spontanément à ces personnages folkloriques qui se meuvent à l’aide d’une tringle en métal mais l’univers de la marionnette c'est bien plus que ça. Tout objet est manipulable et si je fais vivre cet objet, si je transmets des émotions à travers celui-ci, alors on y est ! On est dans l’univers de la marionnette !" explique-t-il, réjoui.