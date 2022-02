Le Petit Pape Pie 3,14 ou Un nouveau Pape est appelé à régner… Araignée ?

Boucq signe son grand retour dans l’écurie Fluide Glacial après 15 ans d’absence. Le journal d’Umour et Bandessinées l’avait alors accueilli avec son personnage de la Mort par exemple. Après avoir délaissé en partie l’humour pour développer des histoires plus sombres comme dans Little Tulip et sa série western Le Bouncer, il était déjà passé par la case Vaticane avec son James Bond de Saint-Pierre aka Le Janitor dont nous avions déjà dit du bien dans ces pages. Hasard des publications, le voici donc de retour avec deux titres humoristiques, le premier chez Le Lombard (Un Général, des Généraux) et ce Petit Pape chez Fluide. Si dans le premier, la base historique était solide, ici il se lâche dans un exercice de pure fantaisie. Original qui plus est, car il semble que personne n’a jamais utilisé un Pape comme héros. Bref, c’est rythmé, complétement barré sans être irrévérencieux et pour tout dire franchement drôle. L’auteur projette déjà un second tome, tant mieux.

Il existe une version "luxe" en noir et blanc de l'album.

TITRE : Le petit Pape Pie 3,14

AUTEUR : Boucq (D, S & C) et Hélia (C)

EDITEUR : Fluide Glacial

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC