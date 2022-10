« Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » un dessin animé de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre avec les voix de Laurent Lafitte et Alain Chabat

Le Petit Nicolas, personnage culte et indémodable de la littérature française a fait le bonheur de tout un tas de gamins depuis des générations. Après plusieurs adaptations, dont celles de Laurent Tirard et de Julien Rappeneau, réalisées avec des acteurs de chairs et d’os, voici une nouvelle transposition pour le cinéma de l’univers créé par Sempé et Goscinny.

Ce film d’animation est une mine de trouvailles plus délicieuses et intelligentes les unes que les autres.

En premier lieu, il y a celle d’avoir conçu toute l’animation à partir de dessins signés Sempé. Retrouver ainsi le trait unique du dessinateur et la silhouette reconnaissable entre toutes de ce petit bonhomme facétieux nous replonge immédiatement dans son univers avec un plaisir inégalé.

De découvrir tout le processus de création et de voir s’animer quelques-unes des plus grandes aventures du Petit Nicolas, à partir de tous ces échanges très amusants entre l’écolier et ses créateurs, est une autre des bonnes idées du film. Des échanges qui seront également un moyen de faire plus ample connaissance avec René Goscinny et Jean-Jacques Sempé qui en conversant avec leur héros vont aussi se raconter.

Laurent Lafitte et Alain Chabat, qui respectivement prêtent leur voix à Sempé et à Goscinny, ajoutent au charme de ce film combinant astucieusement par association d’idées biographie et adaptation des aventures du Petit Nicolas.

Enfants et grands enfants ne vous privez pas de ce petit bijou de tendresse et de nostalgie revigorante, récompensé du Cristal du long-métrage au Festival du Film d’Animation d’Annecy !