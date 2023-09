"Le Petit Musée Portatif", un nouvel outil pédagogique créatif et innovant pour éveiller les plus jeunes à l’art

Conçu dans le cadre du Parcours d’Education Culturelle et Artistique (PECA), ce coffret a pour ambition d’offrir à chaque élève un accès équitable à la vie culturelle. Le Petit Musée Portatif a donc pour dessein de s’adapter à l’esprit imaginatif des enfants. Et qui de mieux placé pour concevoir un tel projet que les enfants eux-mêmes. Car c’est au cœur de l’initiative qu’ont été placés les jeunes. Ce sont d’ailleurs leurs préoccupations et leurs questions qui ont été la base du Petit Musée Portatif. Rassemblées dans un livret au design réfléchi, les 101 questions des jeunes écoliers, souvent drôles parfois naïves, constituent la base des modules en bois. Et ce n’est pas seulement les enfants des écoles belges participantes qui ont été sollicités. C’est également en collaboration avec des établissements en Espagne et en République démocratique du Congo que le concept a été pensé. Ecoutés à chaque étape du projet, tous ont mis la main à la pâte et chaque activité a pu être testée par leur soin.

Concrètement, il vous sera entre autres possible de retrouver dans cette boîte : des fiches illustrées reprenant les pièces issues de la collection des six musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, une corde symbolisant le fil rouge du récit, des gants blancs en référence à la préservation des objets d’art, un petit chevalet ou encore un tampon rappelant un certain chapeau melon. La boîte à trésor, co-créée par l’artiste Lluís Sabadell Artiga, ouvre la porte à de multiples actions de sensibilisation à l’art. Le tout dans un langage accessible et minimaliste afin d’être utilisé rapidement et facilement par les élèves et le corps enseignant qui n’aurait pas forcément de formation en histoire de l’art.