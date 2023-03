Le petit livre d’Anna Magdalena, la musique en famille

Jean-Sébastien Bach épouse Anna Magdalena en 1721, un an seulement après la mort subite de sa première femme, dont il eut quatre enfants. A cette époque, il vivait à Coethen et venait entre autres de composer les Concertos brandebourgeois, la première partie du Clavecin bien tempéré et les Suites pour violon et violoncelle seuls.

Peu après leur mariage, ils quittent Coethen pour Leipzig, où Jean-Sébastien occupera la fonction de Cantor. Sa nouvelle épouse, Anna Magdalena, était cantatrice avant son mariage et restera musicienne. Dans leur maison de Leipzig, tout en s’occupant des quatre enfants du premier mariage de son époux, elle apprend le clavecin, un peu d’orgue, et effectue beaucoup de travaux de copie et de transcription pour son mari.

Elle donnera 13 enfants à Jean-Sébastien, dont 5 seulement survivront. Une famille nombreuse élevée dans un amour partagé de la musique. C’est précisément cet amour des arts vécu en famille qui sera le point de départ du célèbre Petit livre d’Anna Magdalena Bach.