"Le petit frère", un roman graphique très personnel pour Jean-Louis Tripp sur la mort de son frère

JeanLouis Tripp est l’invité du mug pour nous présenter son nouveau roman graphique, "Le petit frère", paru aux éditions Casterman.

Après la formidable série "Magasin Général" avec Régis Loisel, "Le Nouveau Jean-Claude" avec Didier Tronchet ou encore "Extases", c’est certainement son roman graphique le plus personnel que publie JeanLouis Tripp avec "Le petit frère". Une histoire qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille : le décès de son petit frère de onze ans, fauché par une voiture un soir de départ en vacances.

Un torrent émotionnel traversé par la tragédie, le deuil et le sentiment de culpabilité ; un moyen aussi pour JeanLouis Tripp de raconter la façon dont ce drame l’a construit et fait partie de lui :

"Avec Extases, j’ai commencé un travail autobiographique dont le but est d’essayer d’aller explorer ce qui nous construit en tant que personne humaine. La sexualité est évidemment un de ces aspects, le deuil en est un autre : on aura tous à un moment ou un autre à faire face à un deuil de proche, c’est inévitable. C’est quelque chose qui nous construit […]. Ce sont des livres qui sont reliés, c’est comme les pièces d’un puzzle qui s’assemble au fur et à mesure."