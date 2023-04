Le petit-fils de Picasso lève le voile sur "Les Demoiselles d’Avignon"

Entamé en Espagne, son processus artistique se poursuit une fois de retour à Paris, où il s’adonne à l’autoportrait. Dessin après dessin, ses traits se déforment jusqu’à apparaître méconnaissables, et le réalisme s’estompe peu à peu.

Après 9 mois de recherches et plus de 800 études, son travail aboutit finalement au premier tableau cubiste, évoquant à la fois l’art primitif espagnol, l’art ibérique et des photographies ramenées d’Afrique noire. Ainsi, Picasso revisite à la fois "Le Bain turc" et "Le Bonheur de vivre" pour représenter ses frasques dans une maison close qu’il a fréquentée à Barcelone. Intitulé "Le Bordel d’Avignon", ce tableau sera par la suite renommé "Les Demoiselles d’Avignon" contre l’avis du peintre.

"Picasso, l’inventaire d’une vie" disponible en streaming sur Auvio.