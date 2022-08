Le Petit-Château rouvre ses portes ce vendredi, mais Philippe Close est favorable à son déménagement à terme

Le centre d’arrivée situé au Petit-Château à Bruxelles rouvrira ses portes aux nouveaux demandeurs de protection internationale ce vendredi, a annoncé jeudi soir la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor. La police fédérale et bruxelloise sera sur place pour baliser les lieux. Le centre du Petit-Château avait été "exceptionnellement" fermé jeudi, suite à des plaintes pour nuisances, émises par des riverains.

Cela fait des semaines que cela dure. Les associations dénoncent les longues files de centaines de personnes qui attendent des heures, sans toilettes et avec peu d’eau à disposition. Et résultat : le quartier reflète cette crise. Saletés, cartons, bagarres… les riverains n’en peuvent plus et les plaintes arrivent aux oreilles du bourgmestre, Philippe Close.

"Ce n’est pas simple avec le grand centre d’enregistrement que représente le Petit-Château, un centre d’accueil et une densité urbaine extrêmement importante dans ce coin-là", admet le mayeur. "On a vraiment essayé tout l’été d’appuyer les services de Fedasil avec nos services de police, en ouvrant nos fontaines d’eau et en essayant d’aider les associatifs présents sur place de trouver une solution."