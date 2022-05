La première est celle de Charles Perrault, homme de lettres français (1628-1703).

Sa version est plutôt malheureuse et moralisatrice. Elle se termine par la victoire du Loup. La deuxième a été écrite par les Frères Grimm, Jacob (1785-1863) et Wilhelm (1786-1859), deux linguistes et philologues allemands. Leur version est plus optimiste. Le loup mange le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère mais un chasseur ouvre le vendre du loup et toutes deux en ressortent vivantes.

Ce conte a été différemment interprété. Le sociologue américain, spécialiste des contes, Jack Zipes, y a vu la symbolique de "Manger ou être mangé". Une autre interprétation met en présence le personnage féminin en proie au prédateur masculin. D'autres enfin préfèrent retenir "L'Homme est un loup pour l'Homme". Chacun en tirera sa propre morale.