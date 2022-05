Le Petit Brasseur, Beer Truck 100% belge

L’objectif du Petit Brasseur ? Nous faire découvrir les meilleures bières près de chez nous. Zoom sur ce Beer Truck 100% belge.

Il y en a des blondes, des brunes et des ambrées sur le comptoir du Petit Brasseur !

Ces deux copains namurois ont décidé de se lancer il y a près de 3 ans. Et ça y est, leur Beer Truck 100% belge sillonne désormais les moindres recoins de notre plat pays, pour nous proposer une ribambelle de bières locales. François et Denis en sont convaincus : "le savoir-faire belge est très riche. Et si vous aimez la bière, vous serez agréablement surpris par nos produits uniques", affirment les deux jeunes entrepreneurs, convaincus par la nécessité de consommer des produits locaux et artisanaux. "Et si vous êtes un véritable connaisseur, nous sommes persuadés que nous arriverons à vous faire découvrir une bière qui vous est encore inconnue."