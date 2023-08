Le petit bijou de l'ex-anderlechtois Lucas Stassin en lucarne contre Malines

Il n'a jamais vraiment eu sa chance à Anderlecht. Et il a donc accepté de redescendre d'un cran niveau prestige en s'engageant à Westerlo, révélation de la saison dernière. Lucas Stassin allait-il parvenir à définitivement lancer sa carrière au Kuip ? Pour l'instant, après quatre petites journées, on aurait plutôt tendance à dire oui.

Buteur huit minutes après sa montée au jeu contre Eupen lors de la 2e journée, le jeune attaquant a récidivé ce samedi après-midi contre Malines. Alors que le score était toujours vierge au quart d'heure, Stassin a déclenché une frappe absolument somptueuse, flottante et délicieusement puissante, qui est venue se loger dans les filets d'un Gaëtan Coucke bien impuissant sur le coup. Le but est d'autant plus beau que l'attaquant de Westerlo se trouvait dans un angle plutôt fermé à l'entrée de la surface côté gauche et qu'il est parvenu à aller chercher la lucarne opposée.