Le Petit Beurre LU, c’est bien plus qu’un simple biscuit

Pour se démarquer d’autres biscuitiers qui très vite " imitent " le Petit Beurre, Louis Lefèvre-Utile décide de déposer la marque " Véritable Petit Beurre ". Et pour le commercialiser, il va lancer des campagnes de publicité massives qui vont faire de lui un pionnier du marketing et du packaging. Dès la fin du 19e siècle, cela se traduit par une multitude d’affiches, mais aussi, par des boîtes de biscuits originales, par exemple en forme de jouets.

Et le marketing autour du Petit Beurre, il fonctionne toujours très bien aujourd’hui. 1 milliard de biscuits sont produits chaque année, soit plus de 9 000 tonnes de Petit Beurre dans 41 millions de paquets. Et la marque LU fait aujourd’hui partie de la multinationale Mondelez, le géant mondial dans la production de biscuits et de chocolat.