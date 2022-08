Le pétale interlabial, la protection hygiénique pour les flux intenses.

Alors que certaines serviettes hygiéniques et certains tampons classiques sont pointés du doigt pour le risque qu'ils présentent sur la santé, les alternatives ne cessent de voir le jour. Après les serviettes lavables et les cups, les culottes menstruelles semblent de plus en plus appréciées par les femmes en quête de confort pendant leurs règles.

La tendance est telle qu’elle se développe même chez les créateurs de maillots de bain, toujours en vue de conserver le confort de ses culottes en évitant les tampons traditionnels. Ces alternatives comprennent donc maintenant le pétale interlabial, qui est l’allié parfait pour les femmes qui veulent éviter les fuites.