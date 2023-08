"Le pervers narcissique est prêt à écraser les autres et à anéantir tout ce qui s’oppose à sa quête"

"La crise covid a déstabilisé la plupart des gens et la sécurité intérieure qui n’était déjà pas présente chez la plupart, a été encore plus perturbée" indique Christine Calonne qui poursuit : "Comprendre les ressentis, émotions et besoins des jeunes plutôt que de les juger demande que l’adulte soit d’abord en sécurité avec lui-même pour pouvoir avoir cette attitude d’empathie et de compréhension. L’école prône le rationnel et formate via une transmission de savoirs, tout en ne laissant pas de place au ressenti, aux émotions, aux liens au dialogue, à la connexion à la nature. Les programmes à l’école devraient favoriser les compétences de l’intelligence émotionnelle et relationnelle".

Pour elle, l’évolution demande du changement mais notre culture de la domination n’est pas dans l’ouverture d’esprit et la remise en question. Pour permettre le changement, il faudrait développer une culture de l’empathie et avoir chacun accès à nos ressources. Parmi celles-ci, Christine Calonne qui s’inspire dans son travail de l’hypnose, la psychanalyse, l’haptonomie et la sophrologie, conseille la connexion à la nature, la méditation et tout ce qui peut nous ramener dans un état de sécurité et de paix intérieures.

La psychothérapeute, qui a créé groupe de parole pour victimes de manipulation et de harcèlement, explique comment venir en aide aux victimes de pervers ou perverses narcissiques.

Comprendre et s’informer sur le sujet. Si on a une meilleure compréhension, on est moins dans le jugement. Cultiver le lien : quel que soit le choix de la victime, conserver le lien avec elle est important. Accueillir et accompagner plutôt que d’intervenir avec des opinions toutes faites.

Elle conclut en rappelant combien l’ouverture et le dialogue sont des valeurs essentielles : "Se soucier de l’autre et faire attention à ce que l’autre veut nous dire de fondamental derrière les mécanismes de défense permet de recréer du lien dans notre culture".

