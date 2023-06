Le personnel ouvrier des écoles du réseau WBE appelé à faire grève dès ce 9 juin

La transition vers le paiement des traitements du personnel ouvrier statutaire à partir de ces dotations ajoute par ailleurs de la complexité et peut entraîner des retards de paiement, poursuit le syndicat.

"Les travailleurs du personnel ouvrier estiment que ces mesures sont injustes et mettent en péril la qualité de l’éducation et le bon fonctionnement des établissements scolaires", explique le syndicat chrétien. "Ils demandent donc aux autorités compétentes de revoir leur décision et de garantir des conditions de travail et de rémunération justes et stables pour l’ensemble du personnel ouvrier."