Le personnel du quartier opératoire de l'Huderf reprendra le travail vendredi matin

Le personnel du quartier opératoire de l'Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf) de Bruxelles, qui était parti en grève mercredi matin, reprendra le travail vendredi, signale jeudi la CGSP. Le préavis de grève à durée indéterminée qui avait été déposé a en effet été suspendu à la suite de réunions entre direction, syndicats et travailleurs.

Depuis juillet dernier, les travailleurs du quartier opératoire, de la clinique One day (chirurgie et sortie le même jour) et du réveil de l'Huderf tentaient d'interpeller leur direction sur le malaise au sein de l'équipe de soins. Ils exigaient des avancées concrètes en termes de conditions de travail et de qualité de soins aux patients. La situation n'évoluait cependant pas sur le terrain, ce qui a poussé le personnel à arrêter le travail mercredi matin.

Avant cela, le 4 novembre dernier, une assemblée générale avait donné mandat aux organisations syndicales de déposer un préavis de grève à durée illimitée débutant le 15 novembre.

Ce préavis a finalement été suspendu jeudi, après deux réunions mercredi, l'une entre direction et syndicats et l'autre entre l'Huderf et les travailleurs. Les propositions de la direction ont ensuite été soumises ce jeudi matin à une assemblée générale du personnel, qui a décidé à l'unanimité de reprendre le travail vendredi.

Il n'y aura donc pas d'opération assurée ce jour à l'hôpital jettois, sauf urgence.