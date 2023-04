Le personnel du Musée du Cinquantenaire dénonce un environnement toxique et un mal-être généralisé

Alors que les musées royaux des Beaux-Arts sont toujours dans la tourmente et que le personnel attend les résultats d’une vaste enquête menée après qu’ils aient témoigné du climat toxique entretenu par leur directeur Michel Draguet, c’est aux musées royaux d’art et d’histoire, le Cinquantenaire, maintenant que le personnel se met à parler.

On prêche dans le désert, nos responsables font la sourde oreille, alors que nous survivons dans un mal-être généralisé.

Il vient d’adresser une lettre au gouvernement et au secrétaire d’Etat à la politique scientifique Thomas Dermine. Ce courrier nous a aussi été envoyé ainsi qu’un rapport éclairant sur les risques psychosociaux dans les services techniques et expositions. Le personnel évoque un environnement toxique.

"On prêche dans le désert, nos responsables font la sourde oreille, alors que nous survivons dans un mal-être généralisé" : les membres du personnel, qui restent pour l’instant anonymes, pointent au moins 20 problèmes. Un management chaotique avec des tâches redistribuées, par manque de personnel, si bien que l’on ne compte plus les burn-out et les dépressions.