Le personnel des prisons bruxelloises en grève jusqu’à mercredi soir

Le personnel des prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael est en grève depuis lundi soir et le restera jusqu'à ce mercredi 22h. Un préavis avait été déposé.

En ligne de mire des grévistes : la sécurité du personnel qui n'est pas assurée. "Le taux d'agression monte en flèche. Il y a eu une émeute à Forest et des agressions sur le personnel à Saint-Gilles. Ce lundi, un détenu a jeté de l'eau bouillante sur le torse d'un agent. Il a du être hospitalisé" dénonce Laurent Lardinois. Le secrétaire régional de la CGSP Bruxelles pointe aussi la surpopulation de la prison de Saint-Gilles : plus de 900 détenus au lieu de 850 maximum. "Les conditions de détention sont exécrables et les conditions de travail inacceptables" décrit Laurent Lardinois.

Une grande partie des membres de la CSGP est en grève. Jurgen van Poecke, le coordinateur des trois prisons confirment que le mouvement est bien suivi.