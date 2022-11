Le personnel de TikTok en Chine a accès aux données des utilisateurs européens

Tik Tok a affirmé que sa collecte de données concernait uniquement l'Europe (l'Espace économique européen plus le Royaume-Uni et la Suisse). L'objectif est de maintenir une expérience utilisateur "agréable et sûre", explique l'entreprise. Sa société mère, ByteDance, a également nié être contrôlée par le gouvernement chinois.

TikTok est le réseau social qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'application a été téléchargée près de 4 milliards de fois.