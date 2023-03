Le personnel de la prison de Hasselt déterminé à suivre le mouvement de grève

Ceux-ci ont été interpellés et auditionnés par la police. L’un d’eux a été inculpé de corruption passive par le juge d’instruction. "Nous voulons une politique plus stricte en matière de drogue et d’armes, et nous exigeons plus de sécurité", explique le syndicaliste Kristof Muyters (ACOD/CGSP).

Le syndicat demande également des moyens afin de réparer l’infrastructure en mauvais état. La grève a été décidée après que le personnel a rejeté samedi le protocole de sécurité. Aucune réunion avec la direction n’a entre-temps eu lieu.