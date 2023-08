Le personnel de la prison d’Anvers est en grève pour 24 heures après une agression par un détenu

Les gardiens pénitentiaires, le personnel médical et le personnel de cuisine de la prison d’Anvers cessent le travail à partir de 22h00 ce jeudi soir. Le personnel souhaite ainsi manifester son mécontentement après l’agression d’un collaborateur par un détenu interné.

"Il s’agit sans aucun doute d’une action de grande envergure et largement soutenue", déclare le représentant syndical Bjorn Achten (ACV). "Nous demandons à la direction d’appliquer la politique disciplinaire de manière plus stricte et plus rigoureuse. Pour l’instant, nous ne la voyons pas prendre des mesures supplémentaires. La politique du gouvernement est également erronée." L’ensemble du personnel se réunira à la porte de la prison à 13h00 vendredi.

Fin juillet, un membre du personnel qui organise des activités avec les détenus a été agressé par un interné, qui l’aurait mordu. Au total, trois personnes ont été blessées, dont deux gardiens. "Après l’incident, la personne a été déplacée pendant un certain temps, mais ce n’est pas une solution", a ajouté M. Achten. "Il n’y a pas de sanctions pour ce type d’agression."

Selon le syndicat chrétien, il y avait autrefois un ou deux incidents de ce type par an. Aujourd’hui, l’agression du personnel serait plutôt un phénomène mensuel. L’incident prouve également une fois de plus que les internés, les détenus souffrant de troubles mentaux, n’ont pas leur place dans une prison, martèlent représentants du personnel.