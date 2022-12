Le personnel de la maternité du Bois de l’Abbaye s’inquiète

Des mouvements de restructuration se préparent dans le secteur hospitalier liégeois. Ce mercredi, les conseils d’administration de la Citadelle et du Sart-Tilman doivent approuver ou non le principe d’un rapprochement entre ces deux institutions. Ce n’est pas, dans l’immédiat, une fusion, mais ça en prend le chemin. C’est une politique voulue par le ministre de la santé publique dans un souci d’économie et d’excellence. Elle ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter à ces seuls établissements. Un réseau à l'échelle de la province, un réseau baptisé Elipse, regroupe désormais huit cliniques, appelée à collaborer étroitement.

L’offre de soins va s’en trouver, à moyen terme, "rationalisée". C’est dans ce cadre que des discussions préliminaires sont en cours, où il est question du maintien d’une seule maternité pour l’agglomération. Ce n’est qu’une réflexion à ce stade. Mais elle suffit à provoquer l’émoi du personnel du Bois de l’Abbaye, dont l’unité pourrait être supprimée, c'est-à-dire déménagée vers le Sart-Tilman. Ce n’est pas la première fois qu’un regroupement des spécialistes de la mère et de l’enfant est évoqué, qui pourrait englober les pédiatres universitaires actuellement basés à la Citadelle.

Officiellement, il s’agit d’inquiétudes prématurées. Des infirmières du Bois de l’Abbaye, sans attendre, viennent de lancer une campagne d'alerte sur les réseaux sociaux pour solliciter des soutiens parmi la population sérésienne et les usagers.