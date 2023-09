Le personnel de l’ONEM en grève : "C’est un plan de restructuration qui ne dit pas son nom"

Le Hainaut occidental est particulièrement touché par ce plan de réorganisation. Le personnel des bureaux locaux de l’ONEM à Tournai et à Mouscron va devoir déménager à Mons. Des antennes locales seront néanmoins conservées dans les deux villes. "Pour les citoyens, rien ne change, ils continueront à être accueillis dans les antennes de Tournai et de Mouscron", rassure Olivier Dupont. Mais beaucoup craignent de ne pas y trouver tous les services et de quand même devoir se déplacer jusqu’à Mons.

Du côté du personnel, c’est la soupe à la grimace. "Travailler à Mons au lieu de Tournai, ça ne m’arrange pas du tout", déplore Sarah Bris, assistante administrative à l’ONEM de Tournai depuis douze ans. Elle devra parcourir 53 km pour se rendre au siège situé à Mons. Soit une quarantaine de minutes de trajet pour aller travailler le matin.

Pour Pascal Douliez, secrétaire général de la CGSP Wallonie-Picarde, le plan de réorganisation de l’ONEM est un plan de restructuration qui ne dit pas son nom. "On sait très bien qu’on passera par des licenciements secs ou alors les gens seront tellement dégoûtés qu’ils partiront d’eux-mêmes", précise le syndicaliste.