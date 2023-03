Le personnel de l'IPPJ de Saint-Hubert en grève ce jeudi

Important piquet de grève ce jeudi devant l’IPPJ de Saint-Hubert, dans la cadre de la semaine d'actions nationale dans les services publics. L'institution Publique de Protection de la Jeunesse entendait marquer le coup notamment parce que certains acquis sont en partie remis en cause comme les congés de pénibilité. " A partir de 15 ans d’ancienneté", explique Tristan Poulain du syndicat libéral SLFP, " vous avez droit à des jours de congés supplémentaire de pénibilité. Mais le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles " a décidé de revoir le mode de calcul. Toutes les périodes d’activités ne sont plus comptabilisées ! " " C’était un petit plus à partir d’un certain âge ", ajoute Béatrice Galloy, CSC Services Publics, "ca allégeait la pénibilité de la tâche. On veut nous raboter ça ! Imaginez quelqu’une de plus de 65 ans qui doit mettre un jeune en isolement, ce n’est pas évident et ce n’est pas comme ça que ça doit être ! " Les syndicats relèvent aussi la complexité accrue des procédures pour pouvoir mener des activités avec les jeunes et le fait qu'aujourd'hui des marchés publics soient nécessaires, une procédure fastidieuse et sante, ajoutent-ils. Après Saint-Hubert jeudi, il y aura des piquets ce vendredi devant d’autres IPPJ en Fédération Wallonie-Bruxelles.