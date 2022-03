Le personnel de l’administration communale de Jemeppe-sur-Sambre en grève ce lundi

Il y a un gros malaise au sein de l’administration communale de Jemeppe-sur-Sambre. Le personnel de la commune sera en grève ce lundi. Les raisons sont multiples et concernent le manque de personnel, l’ingérence du politique dans le travail et des soucis de communications.

Comme nous l’explique Laurence Clamar secrétaire régionale à la CSC : " Il y a un réel malaise. Un manque de personnel. Des interférences inhabituelles entre le politique et l’administration. Des problèmes de management. Ça entraîne un état de démotivation du personnel qui est très important. Démotivation qui était du découragement et qui devient de la colère. Je pense que lundi ce sera l’occasion de décharger cette colère et de se faire entendre".

Dans les colonnes de l’Avenir ce matin la bourgmestre Stéphanie Thoron se dit étonnée mais prend acte de ce préavis de grève pour lundi. Elle dément par contre l’ingérence du politique dans le travail de l’administration.