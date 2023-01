Le personnel d’EpiCURA en arrêt de travail ce lundi

Le personnel d’EpiCURA va arrêter de travailler ce lundi matin. Le syndicat SETca dénonce "la gestion et la politique de la direction” du groupe hospitalier, basé à Hornu et Baudour. Dès 10 heures, du personnel de tous les services fera grève et sera invité à se rassembler dans le hall de l’hôpital.

Le SETca proteste contre “le non-maintien de deux personnes la nuit dans les unités, le manque de bras généralisé sur les différents sites, la charge de travail qui ne cesse d’augmenter, l’organisation déplorable du travail, et la suppression de 30 équivalents temps plein afin de mettre le budget à l’équilibre.”

"Le personnel est en souffrance. Contrairement à ce que dit le ministre Vandenbroucke, ce n’est pas l’épidémie de bronchiolite, de grippe, ou de covid qui a rendu la situation difficile sur le terrain. Cette situation, elle dure depuis plus de trois ans. Il manque du personnel. Les travailleurs sont à bout", explique Patrick Salvi, secrétaire Régional SETCa Mons-Borinage.