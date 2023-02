Le personnel administratif de la zone de secours Hainaut-Centre va se croiser les bras ce vendredi

Le personnel administratif de la zone de secours Hainaut-Centre a décidé de se croiser les bras vendredi matin au poste de Cuesmes (Mons). En cause : le non-respect par la direction d’un plan de nomination d’agents administratifs. Le mouvement pourrait se durcir en cas de non-réaction des instances de la zone.

"Nous avions négocié en 2021 un plan de nomination de seize agents par année", explique Julie Happaerts, secrétaire permanente Pompiers de la CSC. "Nous sommes en février 2023 et aucun agent n’a été nommé. Le président de la zone (Eric Thiébaut, PS) est revenu sur son accord parce qu’il n’avait pas informé ni le collège ni le conseil de zone et il n’y avait donc aucun accord budgétaire. Il nous a toutefois présenté fin 2022 un budget de 80.000 euros, qui est largement insuffisant pour nommer seize agents par an. Ce budget correspondrait environ à dix agents par année en sachant que nous sommes en 2023 et qu’en 2024 on ne pourra nommer que jusqu’en juin en raison de la période électorale. La raison de notre coup gueule se trouve dans le fait que le président nous dit qu’il n’y est pour rien si le dossier n’avance pas, que des raisons administratives en sont la cause. Nous estimons que si on ne se donne pas les moyens pour réaliser les nominations convenues, rien ne peut avancer", ajoute-t-elle.

L’impact du mouvement du personnel administratif de ce vendredi à Cuesmes n’a pas de conséquence sur le fonctionnement opérationnel de la zone de secours. Le mouvement d’humeur des travailleurs administratifs a commencé en octobre 2022 avec des arrêts de travail ponctuels. "Nous n’avons eu aucune réaction et nous avons décidé d’organiser un accueil mercredi au conseil de zone. Après la grève de ce jour, nous organiserons vendredi un accueil à Jacqueline Galant (MR) qui est la vice-présidente de la zone. Sans réaction des instances, nous durcirons le mouvement".